Карузо: у «Чикаго» есть убийцы в лице Зака Лавина и Демара Дерозана

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо оценил выступление своих партнёров по команде Зака Лавина и Демара Дерозана в матче первого раунда плей-ин с «Торонто Рэпторс».

«Чикаго» выиграл у «Торонто» со счётом 109:105. Зак Лавин стал самым результативным игроком матча с 39 набранными очками. Демар Дерозан, в свою очередь, набрал 23 очка и стал вторым в команде по результативности.

«У нас в составе есть убийцы в лице Зака Лавина и Демара Дерозана. Именно поэтому наша команда обречена на успех. Всё, что нужно делать, — играть свою роль. Мы знаем, что у нас есть двое убийц, которые в концовке игры могут набрать очки против любого соперника», — приводит слова Карузо ESPN US.

В ночь на 15 апреля «Чикаго» предстоит сыграть с «Майами Хит» за право выйти в плей-офф.