Деджонте Мюррей: «Бостон» — одна из лучших команд НБА, и я хочу играть против лучших

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррей высказался о предстоящем противостоянии с «Бостон Селтикс» в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мне уже нравится это противостояние… «Бостон» на вершине, потому что они были в финале и в прошлом году. Но прошлое уже в прошлом. Лично я хочу играть против лучших — меня так воспитали. «Бостон» — одна из лучших команд, и я думаю, это будет отличная серия. Мы собираемся выйти на площадку и попытаться победить», — приводит слова Мюррея журналист Гэри Вошберн на своей странице в социальных сетях.

«Атланта Хоукс» пробилась в раунд плей-офф, обыграв в плей-ин «Майами Хит» со счётом 116:105. «Бостон Селтикс» занял второе место на Востоке и вышел в плей-офф напрямую.