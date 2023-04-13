Си Джей Макколлум заявил, что может перенести операцию

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум может перенести операцию, которую должен был сделать ещё три месяца назад.

«Си Джей Макколлум сказал, что ему, вероятно, сделают операцию на большом пальце на следующей неделе. Он сказал, что ему нужно было сделать это три месяца назад», — сообщил журналист Кристиан Кларк на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 13 апреля «Пеликанс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 118:123 в раунде плей-ин и завершили выступление в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

Си Джей Макколлум в нынешнем сезоне принял участие в 76 матчах, в которых в среднем за игру набирал 20,8 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.