Гилджес-Александер объяснил, что помогло «Оклахоме» в матче с «Нью-Орлеаном»
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер рассказал, что помогло его команде обыграть «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче первого раунда плей-ин.
Встреча завершилась со счётом 123:118, а сам Гилджес-Александер стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка.
«Мы прошли испытание боем. В последние пару лет мы сыграли много матчей с напряжёнными, сложными концовками. Когда сезон складывался не так, как нам хотелось, мы проводили много напряжённых матчей, так что у нас уже очень хорошо развиты навыки и мы хорошо знаем, что делать в концовках», — приводит слова игрока ESPN.
«Оклахома» благодаря победе над «Нью-Орлеаном» вышла в следующий раунд плей-ин, где сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».
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