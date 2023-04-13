Спенсер Динвидди выразил удовлетворение в связи с неучастием «Далласа» в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динвидди признался, что испытывает злорадство в связи с тем, что его бывший клуб «Даллас Маверикс» не сумел пробиться в плей-ин НБА в нынешнем сезоне.
«Не стану лгать, в какой-то степени малодушная часть меня испытывает счастье», — приводятся слова Динвидди на странице FanDuel TV в соцсетях.
Динвидди перешёл в «Бруклин» в феврале этого года в результате обмена. В результате сделки «Маверикс» получили Кайри Ирвинга, а «Нетс» – Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик 1-го раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
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Ранее Динвидди высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
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