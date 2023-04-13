Зак Лавин предположил, что предопределит результат в матче «Чикаго» — «Майами» в плей-ин

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин поделился мыслями по поводу предстоящего выездного матча плей-ин с «Майами Хит». Встреча состоится 15 апреля и начнётся в 2:00 мск. Победитель сыграет с «Милуоки Бакс» в первом раунде плей-офф.

«Вообще, мне кажется, что у нас получается здорово играть с ними. В случае если они внесут какие-то коррективы, нужно будет подстроиться. Думаю, всё будет зависеть от того, кто захочет победить больше. Полагаю, всё будет сводиться к этому», — сказал Лавин на канале House of Highlights в YouTube.

Ранее атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо оценил выступление своих партнёров по команде Лавина и Демара Дерозана в матче первого раунда плей-ин с «Торонто Рэпторс».

Зак Лавин играет в баскетбол 1 на 1 со своей собакой: