Кендрик Перкинс: в финале НБА прошлого года Джейсон Тейтум исчез

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.

«Парень, за игрой которого я слежу и который в этом сезоне находится под наибольшим давлением, чтобы обеспечить чемпионство, — это Джейсон Тейтум. В прошлом году в финале он исчез, теперь ему нужно вернуть свою игру», — сказал Перкинс в эфире First Take на ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в 74 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 4,6 передачи.

В первом раунде плей-офф «Бостон» сыграет с клубом «Атланта Хоукс». Их серия стартует 15 апреля и начнётся в 22:30 мск.

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