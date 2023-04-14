Кендрик Перкинс: в финале НБА прошлого года Джейсон Тейтум исчез
Поделиться
Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.
«Парень, за игрой которого я слежу и который в этом сезоне находится под наибольшим давлением, чтобы обеспечить чемпионство, — это Джейсон Тейтум. В прошлом году в финале он исчез, теперь ему нужно вернуть свою игру», — сказал Перкинс в эфире First Take на ESPN.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в 74 матчах, в которых в среднем набирал 30,1 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 4,6 передачи.
В первом раунде плей-офф «Бостон» сыграет с клубом «Атланта Хоукс». Их серия стартует 15 апреля и начнётся в 22:30 мск.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
01:01
- 13 апреля 2023
-
23:55
-
23:43
-
23:08
-
22:30
-
21:15
-
20:05
-
18:43
-
17:50
-
17:19
-
16:55
-
15:45
-
15:29
-
14:44
-
14:13
-
13:32
-
12:56
-
11:54
-
11:34
-
10:58
-
10:35
-
09:55
-
09:38
-
09:21
-
09:00
-
07:31
-
07:23
-
07:15
-
06:10
-
05:30
-
04:52
-
04:29
-
04:22
-
00:08
- 12 апреля 2023
-
22:58
Партнерский контент