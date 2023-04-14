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Уиггинс готов принять участие в серии с «Сакраменто»

Уиггинс готов принять участие в серии с «Сакраменто»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс готов принять участие в серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто Кингз». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Голден Стэйт» склоняется к тому, что Уиггинс будет выходить со скамейки запасных в режиме 20-25 минут игрового времени, сообщили мне источники», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Эндрю Уиггинс не принимает участия в играх с 15 февраля 2023 года по личным причинам. Возможной причиной отсутствия канадского форварда стал тот факт, что он узнал, что жена родила ему ребёнка не от него.

В нынешнем сезоне Эндрю успел принять участие в 37 играх, где в среднем набирал 17 очков, пять подборов и две передачи. В прошлом сезоне Уиггинс принял участие в первом для себя Матче всех звёзд, а также был одним из главных претендентов на получение статуэтки MVP финала.

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