Гомельский назвал трёх лучших комбофорвардов в современной НБА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, кого он считает лучшим комбофорвардом в современной Национальной баскетбольной ассоциации. Гомельский включил в список трёх игроков — Леброна Джеймса, Кавая Леонарда и Джимми Батлера. Такое мнение Гомельский высказал на своём официальном сайте, ответив на соответствующий вопрос болельщика.
«Леброн, Кавай, Джимми Батлер», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее Владимир Гомельский заявил, что американец Карл Мэлоун является лучшим мощным форвардом в истории НБА.
Ранее в НБА уже были сыграны четыре матча раунда плей-ин. «Атланта Хоукс» со счётом 116:105 победила «Майами Хит», а «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» – 108:102 ОТ. Также «Чикаго Буллз» со счётом 109:105 победил «Торонто Рэпторс», а «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:118.
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