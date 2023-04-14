Рич Пол: если дело в перстнях, то лучшим в истории является Билл Расселл

Спортивный агент Рич Пол высказался о спорах вокруг звания величайшего баскетболиста в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Вы видите каждый день по телевизору этих парней, который говорят о чемпионских перстнях. Что ж, если дело в перстнях, то это будет Билл Расселл. Леброн же был в финалах НБА половину своей карьеры», — приводит слова Рича Пола SpeakContext.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.
С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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