Рич Пол: если дело в перстнях, то лучшим в истории является Билл Расселл

Спортивный агент Рич Пол высказался о спорах вокруг звания величайшего баскетболиста в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

«Вы видите каждый день по телевизору этих парней, который говорят о чемпионских перстнях. Что ж, если дело в перстнях, то это будет Билл Расселл. Леброн же был в финалах НБА половину своей карьеры», — приводит слова Рича Пола SpeakContext.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.

С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.