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Экс-игрок НБА: Дончичу стоит взглянуть в зеркало и подумать, что он мог сделать лучше

Экс-игрок НБА: Дончичу стоит взглянуть в зеркало и подумать, что он мог сделать лучше
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Реджи Миллер призвал звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луку Дончича подумать, в чём ему нужно стать лучше, чтобы помочь команде.

«Давайте взглянем правде в глаза. Луке стоит взглянуть в зеркало, не так ли? Я не хочу сваливать всё на Кайри Ирвинга. Дончичу нужно посмотреть на себя и подумать, что он мог бы сделать лучше. Если вы смотрите матчи «Далласа» и видите его разговоры с судьями, то поймёте, что это их порой утомляет. Это действительно действует на судей», — приводит слова Миллера Dallas News.

Лука Дончич в нынешнем сезоне принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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