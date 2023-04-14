Ванвлит пока не принял решения об использовании опции игрока на следующий сезон

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит заявил, что пока не принял решения о том, воспользоваться ли опцией игрока на следующий сезон.

Контракт Ванвлита истекает в июне, но игрок может воспользоваться опцией на $ 22,8 млн и остаться в «Торонто» на следующий сезон.

«Мы потерпели драматичное поражение. Обидно было вот таким образом завершать сезон. Не буду торопиться с решением по опции на следующий сезон. На это уйдёт какое-то время», — приводит слова Ванвлита ESPN.

«Торонто» в первом раунде плей-ин проиграл «Чикаго Буллз» со счётом 105:109 и завершил выступления в текущем сезоне.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Фред Ванвлит принял участие в 70 матчах, в которых набирал в среднем за игру 19,4 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.