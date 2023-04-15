Дерозан: результаты «Майами» в регулярном чемпионате не отражают их реальную силу

Звёздный форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Майами Хит» за выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Матч плей-ин пройдёт в ночь на 15 апреля. При этом «Чикаго» выиграл у «Хит» все три матча по ходу регулярного чемпионата.

«На этот раз всё будет иначе, это раунд плей-ин. «Майами» получил тяжёлое поражение от «Атланты», так что они в отчаянии. Нам нужно быть предельно сконцентрированными. Их результаты в регулярном чемпионате не отражают реальную силу «Майами». Каждый раз, когда мы играли с ними, то принимали вызов и знали, что они будут играть жёстко и выложатся на полную», — приводит слова Дерозана NBC Sports.

Победитель пары «Майами» и «Чикаго» сыграет в плей-офф с «Милуоки Бакс».