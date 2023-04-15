В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» завершился матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась со счётом 102:91 в пользу хозяев паркета.

После этого матча определились все пары Восточной конференции НБА.

Восточная конференция:

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит».

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс».

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс».

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс».

Победитель первой пары встретится с победителем четвёртой пары. Соответственно, другой полуфинал конференции будет состоять из победителей второй и третьей пары. На всех стадиях плей-офф будут проходить серии до четырёх побед.

Плей-офф стартует уже сегодня, 15 апреля, в 20:00 мск матчем «Сиксерс» — «Нетс».