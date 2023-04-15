Батлер рассказал, что делает Бэма Адебайо звёздным игроком

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер высказался об одноклубнике Бэме Адебайо после матча плей-ин с «Чикаго Буллз» (102:91).

«Причина, по которой я люблю Бэма, кроется в том, что ему необязательно совершать броски. Он может влиять на исход игры другими способами. Это пример того, каким должен быть звёздный игрок», — приводит слова Джимми Батлера ESPN.

«Майами» благодаря этой победе пробился в плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Хит» сыграют с «Милуоки Бакс». «Чикаго» завершил выступление в нынешнем сезоне НБА. Первая игра «Хит» с «Милуоки» пройдёт 17 апреля.

Ранее Батлер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Милуоки Бакс» в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.