Стивен Эй Смит назвал игрока, который проявит себя в серии «Лейкерс» — «Мемфис»

Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит высказался о предстоящей четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» и, в частности, назвал игрока, который выступит ярче остальных.
«Очевидно, это будет Джа Морант. Вот от кого у меня самые большие ожидания. Я не сказал, что у Энтони Дэвиса будет плохая серия, этот парень в среднем набирает 26 очков. Но у Джа Моранта есть электризующий талант и способность воодушевлять игроков вокруг него, и это может стать решающим фактором в этой серии, особенно учитывая преимущество домашней площадки у «Гриззлиз», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.
Напомним, первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлиз» состоится уже завтра, 16 апреля, начало – в 22:00 мск.
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