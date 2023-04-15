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Член Зала славы: безумие, для Западной и Восточной конференций нет отдельных наград MVP

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1975 года и член Зала славы, американец Рик Барри раскритиковал руководство лиги за отсутствие отдельных наград самого ценного игрока сезона (MVP) для Западной и Восточной конференций.

«Безумие, что в НБА нет отдельных наград MVP для Западной и Восточной конференций», – сказал Барри в интервью SiriusXM NBA Radio.

Напомним, в сезоне-2021/2022 самым ценным игроком стал звёздный центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич. Для него эта награда стала уже второй в карьере.

Ранее стало известно, что Йокич, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид — финалисты в борьбе за награду MVP.

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