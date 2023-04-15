Расписание игрового дня плей-офф НБА

15 апреля и в ночь на 16 апреля состоятся четыре матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

15 апреля состоятся две встречи раунда плей-офф. В Восточной конференции сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс» (20:00 мск), а чуть позже встретятся «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс» (22:30 мск).

После полуночи по московскому времени пройдёт ещё две встречи — в Восточной конференции встретятся «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Эта встреча начнётся в 1:00 мск. В рамках четвертьфинала Западной конференции встретятся «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Этот матч начнётся в 3:30 мск.

Напомним, ранее определились все пары плей-офф в обеих конференциях.

Восток:

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»;

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс»;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс».

Запад:

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»;

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».