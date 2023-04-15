Расписание игрового дня плей-офф НБА

15 апреля и в ночь на 16 апреля состоятся четыре матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
15 апреля состоятся две встречи раунда плей-офф. В Восточной конференции сыграют «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс» (20:00 мск), а чуть позже встретятся «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс» (22:30 мск).
После полуночи по московскому времени пройдёт ещё две встречи — в Восточной конференции встретятся «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Эта встреча начнётся в 1:00 мск. В рамках четвертьфинала Западной конференции встретятся «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Этот матч начнётся в 3:30 мск.
Напомним, ранее определились все пары плей-офф в обеих конференциях.
Восток:
«Милуоки Бакс» — «Майами Хит»;
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс»;
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс».
Запад:
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс».
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