Эмбиид: Джеймс Харден — лучший разыгрывающий в НБА прямо сейчас

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об одноклубнике Джеймсе Хардене после победы в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Бруклин Нетс» (121:101).

Напомним, Эмбиид стал самым результативным игроком встречи в составе победителей, набрав 26 очков. Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 передач.

«Как я уже и говорил, он лучший разыгрывающий в лиге на сегодняшний день. Но мы не хотим, я точно не хочу, очаровываться этим фактом. Нам нужно, чтобы он играл агрессивно», – сказал Эмбиид на послематчевой пресс-конференции.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Сиксерс» и «Нетс» состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии, начало встречи – в 2:30 по московскому времени.