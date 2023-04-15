Эмбиид: Джеймс Харден — лучший разыгрывающий в НБА прямо сейчас
Поделиться
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался об одноклубнике Джеймсе Хардене после победы в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Бруклин Нетс» (121:101).
Напомним, Эмбиид стал самым результативным игроком встречи в составе победителей, набрав 26 очков. Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 передач.
«Как я уже и говорил, он лучший разыгрывающий в лиге на сегодняшний день. Но мы не хотим, я точно не хочу, очаровываться этим фактом. Нам нужно, чтобы он играл агрессивно», – сказал Эмбиид на послематчевой пресс-конференции.
Второй матч четвертьфинальной серии между «Сиксерс» и «Нетс» состоится в ночь с 17 на 18 апреля в Филадельфии, начало встречи – в 2:30 по московскому времени.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
00:37
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:39
-
22:53
-
22:32
-
22:27
-
22:09
-
21:08
-
21:01
-
20:49
-
20:34
-
20:00
-
19:42
-
18:52
-
18:35
-
17:38
-
15:55
-
15:17
-
13:59
-
13:09
-
11:57
-
10:53
-
10:00
-
09:31
-
09:00
-
07:12
-
07:11
-
06:38
-
05:46
-
04:37
-
03:59
-
00:40
-
00:35
Партнерский контент