Инсайдер: Джейлен Браун покинет «Селтикс», если не попадёт в Сборную всех звёзд НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун станет свободным агентом в том случае, если не попадёт в символическую сборную сезона-2022/2023, сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Если Джейлен попадёт в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата, то он останется в «Селтикс». Если же нет, то выйдет на рынок свободных агентов», – сказал Уиндхорст в подкасте Билла Симмонса.

В нынешнем сезоне Джейлен Браун принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 26,6 очка, совершал 6,9 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи.

Ранее в интервью Браун высказался о своей кандидатуре в Сборную всех звёзд НБА.