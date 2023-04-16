Донован Митчелл повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 101:97 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Донован Митчелл. В его активе сегодня 38 очков, пять подборов и восемь результативных передач, а также три перехвата.

Тем самым Донован Митчелл стал третьим игроком в истории франшизы «Кавальерс», который отметился в игре плей-офф следующими цифрами: 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач, 5+ трёхочковых. До этого такими цифрами отмечались только Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг.