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Донован Митчелл повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга

Донован Митчелл повторил достижение Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился первый матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 101:97 в пользу гостей паркета.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
16 апреля 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 38, Гарлэнд - 17, Аллен - 14, Осман - 9, Мобли - 8, Окоро - 6, ЛеВерт - 3, Уэйд - 2, Грин, Лопес, Меррилл, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Рэндл - 19, Харт - 17, Топпин - 9, Хартенштайн - 8, Барретт - 7, Робинсон - 6, Гримс - 5, Куикли - 3, Джеффрис, Макбрайд, Роби, Роуз, Симс, Фурнье

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Донован Митчелл. В его активе сегодня 38 очков, пять подборов и восемь результативных передач, а также три перехвата.

Тем самым Донован Митчелл стал третьим игроком в истории франшизы «Кавальерс», который отметился в игре плей-офф следующими цифрами: 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач, 5+ трёхочковых. До этого такими цифрами отмечались только Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг.

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