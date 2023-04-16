Джеймс Харден: я чувствовал себя действительно хорошо

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прокомментировал своё физическое состояние после победного матча с «Бруклин Нетс» (121:101).
«С моими ногами и телом всё в порядке, чувствую мощь. Был период, когда играл на протяжении 13 минут подряд… Я чувствовал себя действительно хорошо. Проделал ранее отличную работу — в этом и причина», — приводит слова Хардена официальный сайт болельщиков «Филадельфии».
В победном матче Харден показал хорошую игру. Он набрал 23 очка. Джеймс реализовал семь трёхочковых из 13 попыток, но забросил лишь один из семи двухочковых. К очкам Джеймс добавил 13 передач. Тем самым он стал первым игроком в истории НБА, который сделал в игре плей-офф 12 или более передач, а также реализовал семь или более трёхочковых.
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