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Джеймс Харден: я чувствовал себя действительно хорошо

Джеймс Харден: я чувствовал себя действительно хорошо
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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден прокомментировал своё физическое состояние после победного матча с «Бруклин Нетс» (121:101).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
15 апреля 2023, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Харден - 23, Харрис - 21, Макси - 13, Рид - 11, Ньянг - 8, Мелтон - 6, Такер - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Харрелл, Хаус
Бруклин Нетс: Бриджес - 30, Джонсон - 18, Динвидди - 14, Карри - 10, Финни-Смит - 6, Шарп - 6, Клэкстон - 5, О'Нил - 4, Ватанабэ - 3, Харрис - 3, Дюк - 2, Грэй, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас

«С моими ногами и телом всё в порядке, чувствую мощь. Был период, когда играл на протяжении 13 минут подряд… Я чувствовал себя действительно хорошо. Проделал ранее отличную работу — в этом и причина», — приводит слова Хардена официальный сайт болельщиков «Филадельфии».

В победном матче Харден показал хорошую игру. Он набрал 23 очка. Джеймс реализовал семь трёхочковых из 13 попыток, но забросил лишь один из семи двухочковых. К очкам Джеймс добавил 13 передач. Тем самым он стал первым игроком в истории НБА, который сделал в игре плей-офф 12 или более передач, а также реализовал семь или более трёхочковых.

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