Стив Керр назвал главные причины поражения от «Сакраменто»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал главные причины поражения в первом матче серии плей-офф с «Сакраменто Кингз» (123:126).

«Проблема была не в том, что мы сделали несколько плохих быстрых бросков. Наш стиль агрессивен, и мы часто совершаем быстрые броски, в этом нет ничего сверхъестественного. Я верю в наших снайперов.

Наша проблема в подборах в атаке, у «Сакраменто» их 17. Большинство было сделано во второй половине, когда мы лидировали в 10 очков. Это позволило им сократить отставание и выйти вперёд. По-моему, они забросили несколько мячей после подборов в нападении», — сказал Керр на послематчевой пресс-конференции.

Ранее стало известно, что защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк повторил рекорд НБА по количеству штрафных бросков, совершённых без промаха в дебютном матче плей-офф.