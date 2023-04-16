Крис Пол рассказал, почему он подойдёт любой команде в НБА
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался по поводу Кевина Дюранта, а также рассказал о своих навыках.
«Вы должны уметь адаптироваться, если хотите быть сильной командой. Мы добавляем одного из лучших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Теперь мы играем по-другому, но интенсивность никуда не денется.
Кей Ди — голова. Он не просто шутер. Он отличный баскетболист. Поэтому включить его в нашу систему было просто.
В детстве я учился играть так: пасуешь, бросаешь или обыгрываешь. Если тебя закрывают, отдай передачу. Если ты открыт, то бросай. Чувствую, что с таким подходом могу играть с кем угодно. Мне всё равно, в какой команде я окажусь. Со мной всё будет хорошо», — приводит слова Пола Sportsnau.
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