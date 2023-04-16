«Не особо слушаю этих людей». Йокич — о критике экспертов
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Звезда «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу критики со стороны экспертов.
«Я не особо слушаю этих людей.
Тут дело не только в баскетболе. Для достижения успеха в любой сфере нужно быть одержимым и думать об этом 24 на 7. Хотя иногда хорошо отвлечься и подумать о чём-то другом. Тут тонкая грань между тем, чтобы быть помешанным на чём-то, и при этом иметь время отдохнуть», — приводит слова Йокича Denver Post.
В нынешнем сезоне серб набирает в среднем 24,5 очка, 11,8 подбора и 9,8 ассиста. «Наггетс» завершили сезон первыми в Западной конференции с 53 победами и 29 поражениями.
Ранее стало известно, что Йокич вошёл в тройку претендентов на звание MVP регулярного сезона. Туда же попали Яннис Адетокунбо и Джоэл Эмбиид.
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