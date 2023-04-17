Майкл Портер: сейчас Маррей стал похож на себя настоящего

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший после победы в первом матче серии 1/4 финала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:80) поделился мнением о своём одноклубнике Джамале Маррее.
«Cейчас он похож на настоящего Джамала. Я сказал ему на днях, что чувствую, что сейчас он лучше, чем до травмы. Я знаю, что он, возможно, не чувствует этого, но просто его игра в целом, его понимание очень сильно изменились.
У него был год перерыва. Я чувствую, что он изменился: передачи, способность играть настоящего разыгрывающего в нашей команде, знание парней вокруг него и как найти их передачей», — приводит слова Портера ESPN.
Напомним, самым результативным игроком матча у «Денвера» стал как раз Маррей, набравший 24 очка, сделавший восемь подборов и восемь передач.
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