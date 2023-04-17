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Яннис Адетокунбо может принять участие во втором матче серии с «Майами»

Греческий звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, возможно, вернётся в строй ко второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с «Майами Хит». Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«По словам источников, есть оптимизм относительно готовности звезды «Бакс» Янниса Адетокунбо ко второй игре с «Майами», — написал в своих социальных сетях Чарания.

Греческий форвард «Бакс» получил травму спины в результате неприятного приземления в концовке первой четверти матча с «Майами Хит» (117:130). Адетокунбо получил ушиб поясницы. К этому моменту игрок успел набрать шесть очков в матче.

Вторая игра четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» состоится 20 апреля (4:00 мск).

Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.