Гилберт Аренас заявил, что в свои 25 лет он был лучше 25-летнего Стефена Карри
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас сравнил себя образца 25 лет и звёздного разыгрывающего, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Если вы возьмёте меня в 25 лет, то Карри не сможет со мной сравниться. Вы должны посмотреть на него в 25 лет: у него нет трёх чемпионских титулов, он всего лишь двукратный самый ценный игрок сезона НБА», — приводит слова Гилберта Аренаса Sportskeeda.
В сезоне-2006/2007, когда Гилберту Аренасу было 25 лет, он набирал в среднем 28,4 очка, делал 4,6 подбора, шесть передач и 1,9 перехвата за «Вашингтон Уизардс». Стефен Карри в этом возрасте набирал в среднем 24 очка, делал 4,3 подбора, 8,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.
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