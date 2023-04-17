Гилберт Аренас заявил, что в свои 25 лет он был лучше 25-летнего Стефена Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас сравнил себя образца 25 лет и звёздного разыгрывающего, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Если вы возьмёте меня в 25 лет, то Карри не сможет со мной сравниться. Вы должны посмотреть на него в 25 лет: у него нет трёх чемпионских титулов, он всего лишь двукратный самый ценный игрок сезона НБА», — приводит слова Гилберта Аренаса Sportskeeda.

В сезоне-2006/2007, когда Гилберту Аренасу было 25 лет, он набирал в среднем 28,4 очка, делал 4,6 подбора, шесть передач и 1,9 перехвата за «Вашингтон Уизардс». Стефен Карри в этом возрасте набирал в среднем 24 очка, делал 4,3 подбора, 8,5 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.