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Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал на травму Янниса Адетокунбо

Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал на травму Янниса Адетокунбо
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Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» американский форвард Джимми Батлер высказался о травме звезды «Милуоки Бакс» грека Янниса Адетокунбо в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф.

Напомним, Адетокунбо не смог отыграть встречу до конца из-за ушиба поясницы. «Милуоки Бакс» уступил «Майами Хит» со счётом 117:130.

«Надеюсь, что с Яннисом всё хорошо. Хочется думать, что он вернётся», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Адетокунбо может принять участие во втором матче серии с «Майами Хит», который состоится 20 апреля, начало встречи – в 4:00 по московскому времени.

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