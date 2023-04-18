Пол Джордж считает Микала Бриджеса самым недооценённым игроком плей-офф

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался по поводу звёздного форварда «Бруклин Нетс» Микала Бриджеса.

«Он самый недооценённый игрок в плей-офф, но для него созданы все условия, чтобы стать звездой», — приводит слова Джорджа Legion Hoops.

Стоит отметить, 26-летний баскетболист не пропустил ни одного матча в карьере НБА – 394 сыгранные встречи кряду.

«Бруклин Нетс» после двух матчей 1/4 финала Восточной конференции уступает «Филадельфии Сиксерс» со счётом 0-2.

«Клипперс» начали плей-офф с гостевой победы в матче с «Финикс Санз» — 115:110.