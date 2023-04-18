Бэйлесс: Дончич больше не получает такого удовольствия от игры за «Даллас»
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Лука говорит, что, с одной стороны, он рад играть с Кайри, но с другой — он больше не получает такого удовольствия. И что в следующем году всё должно измениться, потому что в прошлом году «Маверикс» выиграли седьмую игру у защищающихся чемпионов в Финиксе со счётом 123:90 и вышли в финал Западной конференции, потому что Джейлен Брансон очень подходил Луке. Лука говорит, что ему очень не хватает Джейлена Брансона, и я не могу его винить в этом», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.
В нынешнем регулярном сезоне НБА «Даллас» занял 11-е место в Западной конференции и не попал в зону плей-ин.
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