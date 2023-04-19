Дрэймонд Грин дисквалифицирован на третью игру серии с «Сакраменто»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отстранён от участия в третьем матче серии первого раунда с «Сакраменто Кингз». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Грин получил дисквалификацию за грубый эпизод в четвёртой четверти второго матча серии. Дрэймонд наступил на центрового «Сакраменто» Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

Баскетболист оправдывал инцидент тем, что его схватили за ногу. НБА приняла дисциплинарную меру, в том числе ссылаясь на эпизоды неспортивного поведения игрока в прошлом.

В «Уорриорз» были уверены, что Грин получит штраф. Команда из Сан-Франциско уступает в серии со счётом 0:2. Отметим, что ни одна команда в истории лиги не выигрывала серию, уступая 0:3.