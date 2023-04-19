«Он сделал карьеру, просто играя с Леброном». Игрок НБА — о Тристане Томпсоне
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Игрок Национальной баскетбольной лиги, который не стал называть своё имя, считает, что Тристан Томпсон является самым переоценённым баскетболистом.
«Кто-то вроде него сделал целую карьеру, просто играя с Леброном в одной команде», — приводит слова игрока NBACentral.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заключит контракт с защитником Шакилом Харрисоном и центровым Тристаном Томпсоном, который ранее выступал в «Кливленд Кавальерс» вместе с Леброном Джеймсом. Оба игрока подстрахуют команду на своих позициях, поскольку в конце сезона у «Лейкерс» есть игроки, выбывшие из-за травм. Команда также откажется от Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для добавления второго игрока.
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