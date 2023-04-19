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Стивен Эй Смит назвал игрока, который станет ключевым в серии «Клипперс» и «Санз»

Стивен Эй Смит назвал игрока, который станет ключевым в серии «Клипперс» и «Санз»
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард должен стать главной звездой четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз».

«Агрессия Кавая Леонарда – это то, на что я делаю ставку… Он ищет свой шанс, и он хочет быть агрессивным. Кевин Дюрант хочет сыграть правильно, хочет подстроиться. В любой момент, когда вы даёте Леонарду возможность, он готов взять инициативу на себя. Вот что я хочу увидеть от суперзвезды в такой серии», – сказал Эй Смит в эфире ESPN.

Напомним, третий матч четвертьфинальной серии между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз» состоится в пятницу, 21 апреля, начало – в 5:30 по московскому времени. На данный момент счёт в серии 1-1.

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