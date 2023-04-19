«Он выглядел просто неудержимым». Кевин Дюрант назвал MVP сезона

Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», американец Кевин Дюрант назвал, по его мнению, лучшего игрока сезона. Им оказался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
«Кого бы я выбрал? Джоэла. Он был моим выбором в прошлом году. Он доминировал. Он выглядел просто неудержимым. Яннис мог бы победить, но он пропустил слишком много матчей», – сказал Дюрант в подкасте Boardroom.
Напомним, вчера, 18 апреля, в Филадельфии (США) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия» приняла «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета. Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке, начало – в 2:30 мск.
Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла:
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