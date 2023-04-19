Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он выглядел просто неудержимым». Кевин Дюрант назвал MVP сезона

«Он выглядел просто неудержимым». Кевин Дюрант назвал MVP сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», американец Кевин Дюрант назвал, по его мнению, лучшего игрока сезона. Им оказался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Кого бы я выбрал? Джоэла. Он был моим выбором в прошлом году. Он доминировал. Он выглядел просто неудержимым. Яннис мог бы победить, но он пропустил слишком много матчей», – сказал Дюрант в подкасте Boardroom.

Напомним, вчера, 18 апреля, в Филадельфии (США) завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия» приняла «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета. Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке, начало – в 2:30 мск.

Материалы по теме
Эмбиид: Джеймс Харден — лучший разыгрывающий в НБА прямо сейчас

Судья НБА появился на площадке за рулём квадроцикла:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023