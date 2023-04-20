Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами»

Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами»
Комментарии

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Адетокунбо получил травму в первом матче плей-офф НБА и выбыл до конца игры из-за ушиба поясницы. К этому моменту игрок успел набрать шесть очков в матче.

Напомним, первый матч плей-офф НБА завершился победой «Майами» со счётом 130:117. Второй четвертьфинальный поединок серии плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» состоится 20 апреля, начало матча — 4:00 мск.

«Милуоки Бакс» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами Хит», в свою очередь, завершил регулярный на седьмом месте — 44-38.

Материалы по теме
Лидер «Майами» Джимми Батлер отреагировал на травму Янниса Адетокунбо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023