Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами»

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

Адетокунбо получил травму в первом матче плей-офф НБА и выбыл до конца игры из-за ушиба поясницы. К этому моменту игрок успел набрать шесть очков в матче.

Напомним, первый матч плей-офф НБА завершился победой «Майами» со счётом 130:117. Второй четвертьфинальный поединок серии плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» состоится 20 апреля, начало матча — 4:00 мск.

«Милуоки Бакс» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами Хит», в свою очередь, завершил регулярный на седьмом месте — 44-38.