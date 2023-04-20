Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами»
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Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит второй матч плей-офф НБА с «Майами Хит», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.
Адетокунбо получил травму в первом матче плей-офф НБА и выбыл до конца игры из-за ушиба поясницы. К этому моменту игрок успел набрать шесть очков в матче.
Напомним, первый матч плей-офф НБА завершился победой «Майами» со счётом 130:117. Второй четвертьфинальный поединок серии плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Майами Хит» состоится 20 апреля, начало матча — 4:00 мск.
«Милуоки Бакс» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами Хит», в свою очередь, завершил регулярный на седьмом месте — 44-38.
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