Майк Браун признан тренером года в НБА сезона-2022/2023

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун признан лучшим тренером года НБА сезона 2022/2023, сообщается в социальных сетях клуба.

Отмечается, это второй раз, когда Браун получил эту награду. Первый раз это произошло в 2009 году. 53-летний специалист стал первым наставником в истории лиги, единогласно получившим эту награду.

Напомним, в текущем сезоне «Сакраменто Кингз» финишировал на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата Западной конференции НБА с процентом побед 58,5. Команда одержала 48 побед и потерпела 34 поражения.

В первом раунде плей-офф НБА «Кингз» встречаются с «Голден Стэйт Уорриорз». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Сакраменто».

Третий матч серии между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» состоится 21 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр», начало матча – 05:00 мск.