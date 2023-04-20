«Милуоки» стал второй командой в истории по количеству трёхочковых в игре плей-офф
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:122.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
138 : 122
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Лопес - 25, Холидэй - 24, Коннотон - 22, Инглс - 17, Аллен - 16, Миддлтон - 16, Портис - 13, Картер - 3, Горан Драгич - 2, Адетокунбо, Адетокунбо, Боучэмп, Краудер, Леонард, Мэттьюз
Майами Хит: Батлер - 25, Адебайо - 18, Винсент - 16, Мартин - 15, Оладипо - 15, Робинсон - 14, Лоури - 5, Зеллер - 4, Лав - 4, Страс - 4, Хайсмит - 2, Йович, Хаслем, Хироу, Юртсевен
«Милуоки» забросил 25 дальних бросков из 49 попыток и стал второй командой в истории, достигшей такого количества успешных трёхочковых в отдельной игре плей-офф. Первой командой является «Кливленд Кавальерс». Команда Леброна Джеймса достигла такого показателя 4 мая 2016 года в игре второго раунда Восточной конференции с «Атлантой Хоукс».
Напомним, в этом же сезоне «Кливленд» смог героически выиграть титул, вернувшись со счёта 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
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