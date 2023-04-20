«Милуоки» стал второй командой в истории по количеству трёхочковых в игре плей-офф

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 138:122.

«Милуоки» забросил 25 дальних бросков из 49 попыток и стал второй командой в истории, достигшей такого количества успешных трёхочковых в отдельной игре плей-офф. Первой командой является «Кливленд Кавальерс». Команда Леброна Джеймса достигла такого показателя 4 мая 2016 года в игре второго раунда Восточной конференции с «Атлантой Хоукс».

Напомним, в этом же сезоне «Кливленд» смог героически выиграть титул, вернувшись со счёта 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».