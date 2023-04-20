«Сакраменто» и рэпер E-40 разрешили конфликтную ситуацию, возникшую на матче НБА

Рэпер E-40, настоящее имя которого Эрл Стивенс, и «Сакраменто Кингз» опубликовали совместное заявление, в котором объяснили, что привело к тому, что рэпер был выдворен из «Голден Уан-центр» во время первой игры серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз».

«После серии вдумчивых и прозрачных бесед обе стороны согласились, что произошло недопонимание в отношении обстоятельств, которые имели место во время игры «Кингз» с «Уорриорз» в субботу вечером.

Вопреки предположениям, мистер Эрл «E-40» Стивенс не нарушал никаких правил. Результат стал следствием досадного недопонимания между обеими сторонами», — говорится в заявлении.

В заявлении также подчёркивается, что «Кингз» всегда выступали за социальную справедливость и расовое равенство, и говорится, что E-40 будет приглашён на арену в будущем.