Лаури Маркканен начал службу в Финляндии

Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен начал обязательную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки.

«Я горжусь этим… Я чувствую, что это ответственность, и мне это нравится», — сказал Маркканен.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги «Юта» заняла 12-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.