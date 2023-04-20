Лаури Маркканен начал службу в Финляндии
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Звёздный форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен начал обязательную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки.
«Я горжусь этим… Я чувствую, что это ответственность, и мне это нравится», — сказал Маркканен.
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги «Юта» заняла 12-е место в Западной конференции и не попала в плей-офф.
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