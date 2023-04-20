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«Милуоки Бакс» установил рекорд НБА в матче с «Майами» в плей-офф

«Милуоки Бакс» установил рекорд НБА в матче с «Майами» в плей-офф
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«Милуоки Бакс» установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации во втором матче первого раунда плей-офф с клубом «Майами Хит». Напомним, встреча закончилась со счётом 138:122 в пользу «Милуоки». Как информирует ESPN Stats & Info, ранее ни одна команда в истории НБА в рамках плей-офф не набирала такого количества очков без своего лидера. В матче с «Майами» участия не принимал звёздный форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, восстанавливающийся после повреждения спины, полученного в первой встрече между командами.

В отсутствие Адетокунбо самым результативным игроком «Бакс» стал центровой Брук Лопес. На его счету 25 очков, четыре подбора и два перехвата.

В настоящий момент счёт в серии между командами 1-1. Следующие два матча пройдут в Майами.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

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