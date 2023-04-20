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Эксперт — о 25-летнем игроке: Америка, взгляни на свою следующую суперзвезду НБА

Эксперт — о 25-летнем игроке: Америка, взгляни на свою следующую суперзвезду НБА
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Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст комплиментарно высказался о 25-летнем разыгрывающем «Сакраменто Кингз» Де'Аароне Фоксе.

«Америка, я хочу, чтобы ты взглянула на свою следующую суперзвезду НБА. Он развивается прямо у тебя на глазах», — сказал Уиндхорст о Фоксе в эфире First Take.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Де'Аарон принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Напомним, «Сакраменто» в четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции встречается с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу команды «Сакраменто».

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