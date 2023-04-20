Расписание матчей плей-офф НБА 21 апреля

В ночь на 21 апреля по московскому времени состоятся три матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Первыми на паркет выйдут «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс», начало встречи намечено на 2:30 мск. После двух матчей, прошедших в Филадельфии, «Сиксерс» ведут в серии со счётом 2-0.
Во втором матче игрового дня встретятся «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз». Начало встречи намечено на 5:00 мск. После двух матчей этой пары Западной конференции счёт в серии также 2-0 — в пользу «Сакраменто».
В третьем и заключительном матче игрового дня встретятся команды Западной конференции — «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Финикс Санз». Встреча начнётся в 5:30 мск. Счёт в серии равный — 1:1.
Расписание игрового дня в плей-офф НБА
«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» (Восток) — 2:30 мск. Счёт в серии — 0:2.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» (Запад) — 5:00 мск. Счёт в серии — 0:2.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» (Запад) — 5:30 мск. Счёт в серии — 1:1.
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