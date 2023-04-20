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Экс-игрок НБА объяснил, что нужно сделать Леброну для победы «Лейкерс» в НБА в этом сезоне

Экс-игрок НБА объяснил, что нужно сделать Леброну для победы «Лейкерс» в НБА в этом сезоне
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Джей Уильямс высказал мнение, что звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу нужно демонстрировать больше агрессии, и вспомнил в связи с этим период его выступления за «Майами Хит». Иначе, по мнению Уильямса, «Лейкерс» не смогут рассчитывать на победу в чемпионате в этом сезоне.

«Я не думаю, что «Лейкерс» смогут выиграть чемпионат, если Леброн будет тихим убийцей. Чтобы победить в этом году, Леброну нужно быть большим злодеем времён «Майами Хит». Тогда они смогут перейти на следующий уровень. А сейчас эта команда очень непоследовательна», — сказал Уильямс в эфире Keyshawn, JWill & Max.

10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса:

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