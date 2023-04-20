Инсайдер: «Уорриорз» испытывают гнев по отношению к НБА из-за действий Сабониса

Журналист и инсайдер Зак Лоу поделился подробностями о реакции «Голден Стэйт Уорриорз» на дисквалификацию своего лидера Дрэймонда Грина на третий матч серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто Кингз». Её он получил за инцидент во втором матче, когда наступил на центрового соперников Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.

«Уорриорз» испытывают гнев по отношению к лиге. В команде есть ощущение, что Сабонис толкает соперников на подборах в атаке, играет с выставленными локтями и использует мяч как оружие в нападении», — приводит слова Лоу NBA Central со ссылкой на RealGM.

Ранее решение дисквалифицировать Грина прокомментировал бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: