Инсайдер: «Уорриорз» испытывают гнев по отношению к НБА из-за действий Сабониса

Журналист и инсайдер Зак Лоу поделился подробностями о реакции «Голден Стэйт Уорриорз» на дисквалификацию своего лидера Дрэймонда Грина на третий матч серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто Кингз». Её он получил за инцидент во втором матче, когда наступил на центрового соперников Домантаса Сабониса, находившегося в лежачем положении.
«Уорриорз» испытывают гнев по отношению к лиге. В команде есть ощущение, что Сабонис толкает соперников на подборах в атаке, играет с выставленными локтями и использует мяч как оружие в нападении», — приводит слова Лоу NBA Central со ссылкой на RealGM.
Ранее решение дисквалифицировать Грина прокомментировал бывший главный тренер ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл.
Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас:
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