Кавай Леонард пропустит 3-й матч серии с «Финиксом» из-за травмы

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит третий матч плей-офф НБА с «Финикс Санз», сообщает инсайдер ESPN Ом Янгмисук в социальных сетях.

Леонард усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре. При этом отмечается, что травма игрока не связана с повреждением крестообразных связок, из-за которого он пропустил прошлый сезон.

Напомним, первый матч плей-офф НБА завершился победой «Клипперс» со счётом 115:110. Второй четвертьфинальный матч серии остался за «Финиксом» — 123:109. Третий матч состоится сегодня, начало — в 5:00 по московскому времени.

«Лос-Анджелес Клипперс» финишировал на пятом месте Западной конференции с 44 победами и 38 поражениями. «Финикс», в свою очередь, завершил регулярный сезон на четвёртом месте — 45-37.