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Джоэл Эмбиид подколол болельщиков «Бруклина», указав счёт в серии

Джоэл Эмбиид подколол болельщиков «Бруклина», указав счёт в серии
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Завершился третий матч плей-офф НБА в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:97.

Камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид подколол болельщиков «Бруклина» после матча, указав счёт в серии на пальцах.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Филадельфия» повела в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – 20:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

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