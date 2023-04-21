Судья Тони Бразерс объяснил, почему Эмбиид не был удалён за удар Клэкстона

Известный судья Тони Бразерс разобрал действия центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который ударил ногой центрового «Бруклин Нетс» Николаса Клэкстона во время третьего матча плей-офф НБА. В одном из эпизодов Клэкстон забросил мяч в кольцо, а Эмбиид, пытаясь помешать сопернику, уже лёжа на паркете, ударил его ногой, что едва не спровоцировало массовую потасовку.

«Контакт был жёсткий, однако его нельзя назвать чрезмерным, поэтому удаления не было», — приводит слова Бразерса пресс-служба НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 68 матчах, в которых в среднем набирал 32,5 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,1 передачи.

Симмонс попал 8 трёхочковых подряд: