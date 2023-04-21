Баркли: Эмбиида следовало удалять, это было хуже, чем фол Дрэймонда Грина

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли прокомментировал инцидент с участием центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида. В третьем матче плей-офф НБА он ударил ногой центрового «Бруклин Нетс» Николаса Клэкстона: в тот момент, когда Клэкстон забросил мяч в кольцо, Эмбиид, пытаясь помешать сопернику, уже лёжа на паркете, ударил его ногой, что едва не спровоцировало массовую потасовку.

«Я думаю, Эмбиида следовало удалять. Это было вопиющее нарушение. Хуже, чем сделал Дрэймонд. Он пытался пнуть парня прямо в пах», — сказал Баркли во время эфира NBA on TNT.

Напомним, «Филадельия» победила со счётом 102:97. После этого матча счёт в серии стал 3-0.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин наступил на игрока «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса, за что был удалён, а после дисквалифицирован на один матч.