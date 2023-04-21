«Единственный раз, когда я плакал». Главный тренер «Финикса» — про обмен двух игроков

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс высказался по поводу обмена Микала Бриджеса и Кэмерона Джонсона в «Бруклин Нетс» перед дедлайном в нынешнем сезоне НБА. В «Финикс» тогда перешёл Кевин Дюрант.
«Это единственный раз в моей тренерской карьере, когда после обмена я плакал», — приводит слова Уильямса Legion Hoops со ссылкой на журналиста Ника Фриделла.
В 30 матчах за «Бруклин» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Бриджес в среднем набирал 26,1 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,8 передачи. Джонсон в 28 матчах за «Нетс» в среднем набирал 17 очков, совершал 4,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.
Напомним, в третьем матче 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции «Финикс» на выезде победил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 129:124.
Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:
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